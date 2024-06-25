Поединок Франция – Польша стал восьмым в истории Евро с двумя пенальти. Украина также в списке

При этом матч стал лишь четвёртым со всеми реализованными попытками

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Встреча стала лишь девятой в истории ЧЕ, в которой было назначено более одного пенальти.

В полуфинале Евро-1988 ФРГ – Нидерланды (1:2) забитыми голами обменялись немец Лотар Маттеус и голландец Рональд Куман, а в поединке группового этапа ЧЕ-2000 Румыния – Англия (3:2) – Виорел Ганя и Алан Ширер. А на групповом этапе минувшего Евро, в матче Франция – Португалия (2:2), когда единственный раз в истории турнира было назначено сразу три пенальти (постарался испанский рефери Матео Ланос), безошибочно исполнили судейские приговоры Криштиану Роналду (дважды) и Карим Бензема.

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В свою очередь, в двух случаях не забивались оба назначенных 11-метровых удара. Первый раз это случилось в легендарном полуфинале Евро-2000 Нидерланды – Италия (0:0, пен. 3:1), когда "оранжевые" запороли две свои попытки: Франк де Бур не смог переиграть Франческо Тольдо, а Патрик Клюйверт не попал в ворота. А второй случай приключился на минувшем ЧЕ, причем, с участием сборной Украины. В поединке "сине-желтых" против Северной Македонии Георгий Бущан отразил удар Эзгана Алиоски, а Руслан Малиновский не смог переиграть с "точки" Столе Димитриевски.

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Все матчи Евро, в которых пробивались больше одного пенальти:

2. Испания – Англия 1:2, 18.06.1980

Дани (гол, 48), Дани (вратарь, 52)

2. ФРГ – Нидерланды 1:2, 21.06.1988

Лотар Маттеус (гол, 55), Рональд Куман (гол, 74)

2. Румыния – Англия 3:2, 20.06.2000

Алан Ширер (гол, 41), Виорел Ганя (гол, 89)

2. Испания – Франция 1:2, 25.06.2000

Гаиска Мендьета (гол, 38), Рауль Гонсалес (мимо, 90)

2. Нидерланды – Италия 0:0, 29.06.2000

Франк де Бур (вратарь, 38), Патрик Клюйверт (мимо, 62)

2. Франция – Англия 2:1, 13.06.2004

Дэвид Бекхэм (вратарь, 73), Зинедин Зидан (гол, 90+3)

2. Украина – Северная Македония 2:1, 17.06.2021

Эзган Алиоски (вратарь, 57), Руслан Малиновский (вратарь, 84)

3. Португалия – Франция 2:2, 23.06.2021

Криштиану Роналду (гол, 31, 60), Карим Бензема (гол, 45)

2. Франция – Польша 1:1, 25.06.2024

Килиан Мбаппе (гол, 56), Роберт Левандовски (гол, 79)

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