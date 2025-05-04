Александр УСИК: «Да, у меня есть эта слабость»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал свою слабость.

«Да, у меня есть слабость. Однако никто, кроме меня, никогда не узнает, какая именно это слабость. И я не собираюсь никому ее называть.

Слабость спрятана в яйце, оно спрятано в собаке, а собака спрятана в драконе. Ты ее не найдешь», – сказал Усик.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 10 боев, 8 из которых закончил досрочно

sport.ua