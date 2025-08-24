Примера. Победа Осасуны, яркая ничья в Сан-Себастьяне

Уже на старте поединка "Осасуна" повела в счете, отличился главный бомбардир команды – Анте Будимир. Хорват головой замкнул передачу с фланга.

На 22-й минуте "Валенсия" осталась в меньшинстве, ведь Гая получил красную карточку. Этот эпизод оказал значительное влияние на игру, ведь Корберан вынужден был снять форварда и выпустить защитника.

"Осасуна" контролировала ход игры, а "Валенсия" пыталась контратаковать. Больше моментов отличиться у хозяев, но счет остался неизменным.

"Осасуна" одерживает первую победу в сезоне, а вот "Валенсия" пока не знает вкус побед.

2-й тур Примеры.

Памплона. "Эстадио Эль Садар"

"Осасуна" – "Валенсия" 1:0

Гол: Будимир, 9

"Осасуна": Эррера – Розье, Бойомо, Крус, Катена – Торро (Эррандо, 79), Орос (Раудб Гарсия, 78), Гомес (Осамбела, 84) – Монкайола, Будимир, Муньос (Рубен Гарсия, 62).

"Валенсия": Агиресабала – Фулькье, Таррега, Копете (Дуро, 78), Гайя – Риоха (Диакаби, 67), Пепелу (Сантамария, 78), Герра (Угриныч, 67), Лопес – Данжума, Раба (Васкес, 26).

Предупреждения: Торро, 45, Розье, 83 – Таррега, 74.

Удаление: Гая, 22.

Настоящая драма разыгралась в Сан-Себастьяне. Хозяева провалили первый тайм и дважды пропустили. Отличились Милья и Пуадо по пенальти.

На второй тайм баски вышли заряженными на результат и к 70-й минуте счет сравняли. Вторая половина игры была полностью за "Сосьедадом", но вырвать победу они так и не сумели, хотя шансы были.

2-й тур Примеры.

Сан-Себастьян. "Реал-Арена"

Реал Сосьедад – Эспаньол 2:2

Голы: Барренечеа, 61, Оскарссон, 70 – Милья, 10, Пуадо, 45+1 (пен.)

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру, Мартин, Субельдия, Гомес (Мендес, 72) — Кубо, Туррьентес (Оскарссон, 56), Марин, Барренечеа (Гедеш, 80) — Оярсабаль (Муньос, 72), Сучич (Горрочатеги, 56)

"Эспаньол": Дмитрович – Эль-Хилали, Рубио, Кабрера, Ромеро – Долан (Рока, 86), Лосано (Калеро, 70), Эспосито (Салинас, 81), Пуадо – Фернандес, Милья (Терратс, 70)

Предупреждения: Горрочатеги, 75, Мартин, 79 – Эспосито, 44, Калеро, 90+5

