Джереми Кларксон сочувствует гонщикам Формулы 1

Британский телеведущий Джереми Кларксон в свежей колонке для газеты The Sun посочувствовал гонщикам Формулы 1 из-за того, что им приходится постоянно общаться с прессой и по многу раз отвечать на однотипные вопросы.

«Когда вы гонщик Формулы 1, то три часа в неделю проводите за рулём гоночной машины и триста часов, раздавая интервью. Такого нет ни в одном другом спорте.

Футболистов привозят на стадион, и они быстро проходят из автобуса в раздевалку. После игры один из них может быть ответит на один вопрос, и на этом всё. Они возвращаются в автобус.

Но в Формуле 1 у всех всё время берут интервью. По пути на трассу. На трассе. Перед гонкой. После гонки. Это происходит постоянно. А если вы финишируете в первой тройке, то всё ещё хуже. Сразу после финиша у вас берут интервью и отправляют в комнату с другими призёрами, чтобы мы послушали, что вы говорите друг другу. И потом ещё больше интервью. Если бы я был гонщиком Формулы 1 и претендовал на победу, я бы сбросил скорость на финальном круге, чтобы финишировать четвёртым.

И между всеми этими телевизионными интервью и пресс-конференциями гонщиков преследует армия «инфлюенсеров», которые суют вам в лицо телефон и спрашивают любите вы печенье или сыр, и какой цвет вам нравится больше – розовый или коричневый.

И вы вынуждены, из-за мелкого шрифта в вашем контракте из-за того, что ваши юристы не так хороши, как юристы команды, встречать этот натиск с улыбкой».

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