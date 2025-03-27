МИЛЛЕР: «Усик должен сделать то же самое. Он бы проиграл Кличко»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный тренер Ксавье Миллер дал совет Александру Усику относительно его будущего.

«Думаю Усику стоит уйти на пенсию, он замедляется. Многие супертяжи остаются ради ненужных боев. Ему надо сделать то, что и Леннокс Льюис – уйти вовремя. Если бы Леннокс продолжил драться, он бы проиграл Кличко в реванше. Британец тогда прекрасно понимал, что он уже не тот боксер, что был раньше.

Команде Усика стоит посмотреть два последних его боя с Фьюри и задать себе вопрос: «Это Тайсон был настолько конкурентоспособен, или возможно Александра замедляется?», – сказал Миллер.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа.

sport.ua