БК Ровно подписал американского легионера Бизли

Это третий легионер в составе ровенской команды

БК Ровно подписал американского легионера Маркуэла Бизли.

30-летний форвард (196 см, 95 кг) является выпускником Fort Lewis College в 2019 году. За свою профессиональную карьеру он успел проиграть в чемпионатах Австралии, Швейцарии, Германии и Индонезии.

Сезон 2022/23 форвард провел в Австралии за команду Sutherland Sharks и стал чемпионом своего дивизиона NBL1 East. В среднем Маркуэл набирал 15 очков и 7,2 подбора.

В прошлом сезоне Бизли выступал во втором дивизионе чемпионата Швейцарии за Red Devils Morges St-Prex, и помог своей команде добраться до полуфинала плей-офф чемпионата NLB. Бизли в среднем набирал 22,9 очка, 8,6 подборов, 2,4 передачи и 1,6 перехвата.

Маркуэл — третий легионер в составе Ровно. Ранее клуб подписал Рода Брауна и Айзейю, а также усилился бывшим капитаном Прометея Дмитрием Головчиком.

Напомним, что БК Ровно завоевал серебряные награды Суперлиги-2023/24. В финальном противостоянии ровненцы уступили Днепру.

Сезон 2024/25 Ровно откроет матчем с Прикарпатьем-Говерлой 3 октября.

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