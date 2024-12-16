Хаттон назвал условие, при котором Фьюри отомстит Усику в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Британский боксер Кэмпбелл Хаттон поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Тайсон позволил в первом бою Усику забрать центр ринга и диктовать свои условия. В реванше Тайсон это изменит. Ему нужно постоянно оказывать давление на Усика, выдвигаться вперед и создать ему некомфортные условия. Тайсон точно внесет коррективы», – сказал Хаттон.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

1.70

15.0

2.55

Сделать ставку Зробити ставку

sport.ua