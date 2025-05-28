«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Бывший чемпион мира Шеннон Бриггс высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хевивейта – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.
«Конечно, что Усик победит. Он слишком хорош. Этот парень невероятный», – отметил Бриггс.
Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.
В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.