US Open. Наварро победила действующую чемпионку турнира Гауфф и вышла в четвертьфинал

Эмма Наварро продолжает своё выступление на Открытом чемпионате США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвёртый круг

Эмма Наварро (США, 13) – Коко Гауфф (США, 3) 6:3, 4:6, 6:3

Американская теннисистка, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, записала в свой актив третью победу над представительницей топ-5. В июле Наварро была сильнее Гауфф в четвёртом круге Уимблдона.

Наварро проведёт второй четвертьфинал на уровне Grand Slam. Свой первый матч на этой стадии она сыграла на травяном “мэйджоре”.

Напомним, что в предыдущем раунде американки встречались с представительницами Украины: Наварро обыграла Марту Костюк, а Гауфф победила Элину Свитолину.

За свой дебютный полуфинал на турнирах Grand Slam Эмма Наварро будет бороться с Паулой Бадосой и попробует взять реванш за поражение в мае этого года на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

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