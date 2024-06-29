Постановка? Появилось видео стычки Джошуа и Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа и Дюбуа

Супертяжи Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа 21 сентября проведут бой за титул IBF. Соперники во время записи интервью в рамках промо поединка едва не подрались, хотя не исключено, что это сделано для раскрутки боя.

Между британцами сложились не очень дружеские отношения. Ранее Дюбуа заявлял, что нокаутировал Джошуа в спарринге на тренировке в олимпийской сборной Великобритании. Энтони это отрицает.

Пояс IBF сделал вакантным Александр Усик, поэтому в реванше с Тайсоном Фьюри на кону не будет статуса абсолютного чемпиона.

sport.ua