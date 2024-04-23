Росберг: Переход в Ferrari – лучшее решение для Льюиса

Нико Росберг считает, что его бывший напарник, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, принял верное решение о переходе в Ferrari.

Нико Росберг: «Шарль Леклер не из тех, кто любит конфликты с напарником, их союз с Хэмилтоном не должен быть слишком конфронтационным. Думаю, в Ferrari всё будет хорошо.

Но посмотрим, как всё сложится в квалификации. Я считаю Шарля вторым по скорости в квалификации после Ферстаппена, а Хэмилтону в следующем году исполнится 40 лет. Очевидно, что в какой-то момент он станет медленнее.

Я считаю переход в Ferrari лучшим решением для Льюиса. Не исключаю, что и на этот раз он угадает, как десять лет назад, переходя из McLaren в Mercedes. Ведь тогда машины McLaren выигрывали гонки, а в Mercedes были позади. Когда он перешёл, в McLaren стали откатываться назад, а в Mercedes начали побеждать. Возможно, так будет и на этот раз».

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