«Может поставить под угрозу мои выступления в оставшейся части сезона». Десятая ракетка мира пропустит Олимпиаду в Париже

Десятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса объявила, что не сыграет на Олимпиаде в Париже

«После консультаций с медицинской командой по поводу участия в Играх мы решили, что быстрая смена покрытия и необходимая адаптация организма подвергнут риску мое колено и поставят под угрозу мои выступления в оставшейся части сезона. К сожалению, я не смогу выступить на Олимпиаде в Париже.

Я всегда с радостью представляла свою страну на любых соревнованиях, однако сейчас я должна прислушаться к своему организму и следовать советам врачей. Желаю товарищам по команде всего наилучшего на Олимпиаде — я буду их самым самым главным болельщиком», — написала теннисистка в своих социальных сетях.

Онс Жабер три раза принимала участие в Олимпийских играх, но и в Лондоне (2012) и в Рио-де-Жайнеро (2016) и в Токио (2021), проиграла на старте соревнований. На кортах Ролан Гаррос, где пройдет теннисный олимпийский турнир, Жабер в этом сезоне дошла до четвертьфинала.

Напомним, что вчера о своем отказе от участия в Олимпиаде объявила третья ракетка мира Арина Соболенко.

btu.org.ua