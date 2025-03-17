Усик признался, что ему сказал отец перед смертью

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вспомнил смерть своего отца и рассказал, какими были его последние слова.

«Когда я победил на Олимпийских играх, после был разговор с отцом. Он сказал мне: «Саныч, люблю тебя». Это был последний разговор, в котором я услышал эти невероятные слова», – отметил Александр Усик.

Усик выиграл золотую медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В этом же году умер его отец, который стал свидетелем триумфа своего сына, но так и не успел увидеть золотую медаль сына…

Ранее украинский боксер Александр Усик рассказал о своем общении с людьми.

sport.ua