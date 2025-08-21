Connect with us
Футбол

Защитник Монако отказался от перехода в Галатасарай

    • "Монако" стремится привлечь средства до конца трансферного окна, поэтому ключевой защитник команды Вильфрид Синго может покинуть клуб, сообщает издание L’Équipe.

    Синго стал приоритетной целью для "Галатасарая", однако, как отмечает издание, защитник отказался от перехода в турецкий гранд.

    Несмотря на отказ, "Монако" готовы к его уходу, но не за любую цену. Они хотели бы получить за своего футболиста около 40 миллионов евро.

    Добавим, что в прошлом сезоне Синго провёл 35 матчей за "Монако" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 3 ассиста.

