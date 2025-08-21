Несправедливо. Команда известного украинского боксера подала протест в WBC

Instagram. Сергей Богачук

13 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоится масштабный вечер бокса, который будет транслироваться на платформе Netflix.

В андеркарде проведет поединок известный украинский боксер, который выступает в первом среднем весе (до 69,9 кг), Сергей Богачук (26–2, 24 КО). Его соперником станет 36-летний американец Брэндон Адамс (25–4, 16 КО).

Накануне этого противостояния промоутер украинца Том Леффлер подал протест в Всемирный боксерский совет (WBC). Причина – Богачук является обязательным претендентом, но занимает второе место в рейтинге дивизиона. По правилам организации Сергей обязан занимать первую позицию.

«В последних рейтингах я заметил, что Джарон Эннис выше Богачука, которого поставили на второе место. Это нелогично, если Сергей – обязательный претендент. К тому же это нелогично из-за того, что Эннис еще ни разу не дрался в этой категории.

Третья причина – Джарон в следующем поединке сразится за пояс WBA и не должен находиться на первом месте по версии другой организации», – сообщил Леффлер. Всемирный боксерский совет пообещал в ближайшее время отправить ответ с разъяснениями команде Богачука.

sport.ua