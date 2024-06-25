Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа

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Украинский боксер Александр Усик отказался от пояса IBF в супертяжелом весе.

Украинец записал видео, в котором обратился к Энтони Джошуа и Даниелю Дюбуа, и сообщил, что дарит им свой пояс. Теперь Джошуа и Дюбуа смогут провести поединок за титул IBF.

Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира, который он получил после победы над Тайсоном Фьюри, забрав у него пояс WBC в супертяжелом весе.

«Всем привет. Энтони и Даниэль, слушайте, знаю, пояс IBF важен для вас. Назовем это моим подарком для 21 сентября. Слава Богу за все. Слава Украине», – сказал Усик.

«Пояс IBF – мой подарок вам на 21.09.2024. Мир любит сильных. Ваш друг, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик», – подписана публикация Александр в Instagram.

Реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря, а бой Джошуа и Дюбуа планируют провести 21 сентября в Лондоне на арене Уэмбли.

sport.ua