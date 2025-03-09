Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Майрис Бриедис и Александр Усик

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис назвал своего самого тяжелого соперника в карьере.

«Был ли Усик для меня самым тяжелым соперником? Я думаю, что нет. Я думаю, что с Опетаей было труднее драться. Почему? Потому что, когда я дрался с Усиком, я был моложе, но тяжелее всего, когда тебе около 39, 40 лет, восстановление идет очень медленно, а это самое важное для старых спортсменов. Если ты можешь восстановиться, ты можешь работать», – сказал Бриедис.

Бриедис дважды проиграл за карьеру Опетаи, а в 2018 уступил Александру Усику.

Ранее Бриедис рассказал, что Опетая размажет Усика в очном бою.

sport.ua