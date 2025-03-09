Александр Зверев – о своем поражении на старте “Мастерса” в Индиан-Уэллс: “Я не показываю тот уровень тенниса, на который рассчитываю”

Вторая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал свое неожиданное поражение от нидерландца Таллона Грикспора на старте “Мастерса” в Индиан-Уэллс.



“Против Гикспора мне всегда тяжело играть. Он неудобный соперник для меня, хотя я и побеждал [счет их личных встреч был 6-1 в пользу Зверева], но почти всегда это были тяжелые встречи. Он провел хороший поединок, это бесспорно. Но мне нужно больше сосредоточиться на себе. Моя игра сейчас далеко не на том уровне, на котором я хочу ее видеть. Думаю, мне надо уделить внимание всему понемногу. Последние недели я очень плохо подаю. Вторая подача еще нормальная, но первая – ужасная. С задней линии я тоже играю не лучшим образом. Поэтому здесь нельзя выделить что-то одно. Исправить это помогут только тренировки. Я много работаю. Но после финала в Мельбурне я начал тренироваться меньше. Продолжаю работать, но пока что ничего не складывается так, как надо. Нужно найти способ, что все работало.

Являются ли мои последние результаты следствием разочарования и эмоций после проигрыша в финале Australian Open? Не знаю, возможно, немного. Я могу сидеть здесь и искать оправдания, но в конечном итоге все просто: сейчас я не демонстрирую хороший теннис. Я не показываю тот уровень тенниса, на который рассчитываю, и уж точно не играю так, как в Австралии. Следствие ли это того финала? Возможно. Но главное для меня – это разочарование своей игрой”, – сказал немецкий теннисист на послематчевой пресс-конференции.

btu.org.ua