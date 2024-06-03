Бари. Стародубцева проиграла в первом круге основы, Соболева преодолела квалификацию

Украинские теннисистки провели стартовые матч на турнире WTA 125 в Италии

Бари, Италия • 3-9 июня • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Тамара Зиданшек (Словения)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юлия Стародубцева потерпела поражение в первом круге от турчанки Ипек Оз со счётом 2:6, 1:6.

Анастасия Соболева выиграла в своём единственном матче квалификации, в котором обыграла местную теннисистку Мириану Тону — 7:5, 4:6, 7:5. В решающем сете украинка отыгралась со счёта 4:2 в пользу соперницы.

В первом круге основной сетки Соболева сыграет против итальянки Лучии Брондзетти (№67 WTA), посеянной под вторым номером. Для Анастасии это будет первый матч против теннисистки из топ-100.

btu.org.ua