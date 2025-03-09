Пиастри и Дуэн откроют фестиваль болельщиков

Мы писали о том, что организаторы Гран При Австралии проведут пятидневный фестиваль для тех болельщиков, что не смогли попасть на автодром. Сегодня объявлено, что откроют фестиваль два австралийских пилота Формулы 1.

Фестиваль пройдёт на стадионе Melbourne Park Oval за ареной Рода Лейвера на юго-восточной окраине города и будет бесплатным для зрителей.

Гонщик McLaren, родившийся в Мельбурне Оскар Пиастри, и дебютант Alpine Джек Дуэн из Голд-Коста, выйдут на главную сцену в 15:00 в среду, дав начало фестивалю.

Джек Дуэн: «Я рад предстоящей встрече с болельщиками в Мельбурне перед моим домашним Гран При. С нетерпением жду начала уик-энда».

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