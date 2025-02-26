Технические проблемы помешали Aston Martin

Технические проблемы помешали команде Aston Martin в первый день предсезонных тестов в Бахрейне. Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл проехали минимальную дистанцию среди всех – 46 и 42 круга соответственно. На момент публикации этого материала спустя три с лишним часа после завершения тестов команда так и не опубликовала пресс-релиз по итогам дня, но испанской прессе удалось выяснить некоторые подробности проблем, возникших у Aston Martin.

Фернандо Алонсо работал в утренней сессии, но не смог полностью выполнить запланированную программу. Первая серия кругов прошла без проблем, но затем на AMR25 отказал один из датчиков. У команды ушло более сорока минут на разбор машины, замену повреждённого датчика и последующую сборку.

Не обошлось без проблем и у Лэнса Стролла в дневной сессии – у канадца отказал телеметрия, и он прервал серию кругов. Инженерам пришлось полностью перезапустить всю систему, и на это потребовалось больше времени, чем обычно.

В Aston Martin рассчитывают, что смогут отыграть потерянное время в оставшиеся дни тестов.

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