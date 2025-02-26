Ярослав ХАРЦЫЗ: «Санчес опасен, когда работаешь на его дистанции»

Ярослав Харцыз является достаточно известным боксером в Украине, ведь он успел уже провести несколько поединков на профессиональном ринге и даже выступал на Олимпийских играх. Харцыз является боксером K2 Promotions и имеет довольно хорошие перспективы, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны.
Уже 1 марта Харцыз будет боксировать против опытного представителя Аргентины Ронана Нахуэля Санчеса в рамках шоу Top Boxing Generation. О своем поединке Ярослав рассказал эксклюзивно для сайта Sport.ua.
– Расскажи, как прошла твоя подготовка к поединку? Как прошел лагерь?
– Подготовка прошла успешно! Давно не получалось полноценно пройти подготовку с тренером. Сейчас была такая возможность и мы
мы хорошо поработали над ошибками.
– Как оцениваешь своего соперника? Хорошо ли ты его изучил?
– Соперник умеет боксировать и особенно опасен, когда работаешь на его дистанции.
– Какую опасность тебе может создать соперник? Как планируешь защищаться от него?
– Считаю, что надо быть внимательным и все будет хорошо. Опасность в боксе есть всегда, ведь каждый удар может стать последним и не надо об этом забывать. Каждого соперника воспринимаю серьезно.
– Как тебе поединок Санчеса против Даниила Лозана? Обсуждал ли ты с Даниилом своего соперника?
– Лозан хорошо отбоксировал с Санчесом. Бой мы не обсуждали, но видео поединка я попросил сбросить мне.
– Что думаешь о других поединках карда? Одержат ли победы Акула и Михалушко?
– Думаю, что Андрей «Акула» Боришполец и Ярослав Михалушко хорошо проведут свои поединки.
– Как тебе вечера бокса, которые организует Top Boxing Generation?
– Кард интересный, ведь украинский бокс набирает обороты. Супер, что Влад Елисеев устраивает такие крутые шоу в Украине. Спасибо ему за это!