Вратари в хоккее все чаще отдают передачи и даже забивают. Как им это удается?

Алекс Неделькович и Филип Густавссон. Фото Imagn Images, USA Today Sports Анализируем игру клюшкой современных голкиперов.

18 января вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович установил уникальное достижение. Американец стал первым голкипером в НХЛ, который забил гол и сделал передачу в одном матче. Сначала Неделькович ассистировал Коди Глассу, а когда в концовке «Баффало» выпустил шестого полевого игрока, поразил пустые ворота броском через всю площадку.

Вратарские голы встречаются сейчас все чаще. Только в сезоне-2024/25 мы увидели две шайбы голкиперов — помимо Недельковича отличился Филип Густавссон из «Миннесоты». Этому есть простое объяснение: в современном хоккее вратари все лучше владеют клюшкой.

Меняется хоккей — меняется игра вратарей

Хоккей, как и все в нашей жизни, не стоит на месте. Достаточно включить матчи начала 2000-х и сравнить стиль игры с современным, чтобы понять, насколько сильно наша любимая игра с шайбой изменилась за последние 20 с лишним лет. Выросли скорости и динамика. Хоккей становится более динамичным, атлетичным, а в последние годы еще и более комбинационным.

Такого в НХЛ еще не было: вратарь забил и сделал голевую передачу!

Вратарская техника подстраивается под возросшие скорости. Сейчас многие голкиперы напоминают роботов, которые используют похожий набор четко отработанных движений: слайды на щитках, перемещения коньковым шагом, Reverse VH, когда вратарь прижимается ближним щитком к штанге, а дальний использует для баланса и, при необходимости, перемещения.

Представить, чтобы вратарь лет 20-25 назад играл клюшкой так, как это делают сейчас Ярослав Аскаров, Игорь Шестеркин или Петр Кочетков, практически невозможно. Раньше тренеры придерживались простого принципа: ты вратарь? — вот и СТОЙ в воротах. Сейчас голкиперы по делу обижаются, когда их действия описывают этим глаголом. Вратари в воротах ни в коем случае не стоят. Они играют. А играют в том числе и клюшкой, чтобы тормозить атаки соперника, помогать защитниками, отдавать длинные передачи, а иногда даже забивать голы.

— Сейчас вратарь — полноценный шестой полевой игрок, который принимает участие в обороне и помогает защитникам. У вратарей поменялась техника скольжения и катания. С детства больше внимания уделяется работе клюшкой. Плюс, конечно, меняются правила. Повлияло введение гибридного проброса и использование соперниками заброса в зону. Когда вратарь остановил шайбу в трапеции, защитник в любом случае завладеет ею первым, и обороняющаяся команда получит преимущество. Очень часто вратари используют длинные передачи под чужую синюю линию, когда соперник меняется, тем самым выполняя первый пас, — объяснил «СЭ» воспитанник магнитогорского «Металлурга», детский тренер Илья Марусов.

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Особое внимание тренировкам

Развитие вратарского искусства берет основу с тренировочного процесса в детском возрасте. Буквально 10-15 лет назад не каждая ДЮСШ имела в штате специального тренера по голкиперам. По этой причине, например, вратарь «Металлурга» Илья Набоков в детстве переехал из челябинской школы «Мечел» в Магнитогорск. Сейчас в топ-школах работает несколько таких специалистов, не говоря о персональных сборах, которые проводят тренеры. Все это делается, чтобы вратари соответствовали современным тенденциям. Их игра стала более многогранной и технически сложной. Развивается не только владение клюшкой, но и катание, благодаря которому голкиперы могут смело играть на выходе.

Фото photo.khl.ru

— Вратари начали активнее играть клюшкой, когда ввели гибридный проброс. Появилась необходимость играть в шайбу, останавливать ее за воротами. Если говорить о КХЛ, то североамериканские тренеры также просили вратарей часто использовать клюшку. Я играл в «Авангарде» уже без Боба Хартли, но и при Дмитрии Рябыкине сохранились его принципы. Мы много отрабатывали игру клюшкой: передачи, остановку шайбы за воротами и другие ситуации. А раньше многие тренеры даже не использовали вратарей на выходе, — отметил «СЭ» двукратный обладатель Кубка Гагарина Станислав Галимов.

Галимов сейчас работает с вратарями словацкой команды «Гуменне». Как признается Станислав, их главный тренер Тибор Тарталь требует от голкиперов активной игры клюшкой и помощи защитникам.

— Мы много общались с Тибором на эту тему. У него большой международный опыт, он работал в сборных Словакии U-16, U-18, U-20. И Тибор рассказывал, как активно играют клюшкой вратари Канады или США. Они используют вратаря как третьего защитника. При вбросе шайбы в зону вратарь останавливает атаки соперника. Это достигается за счет коммуникации с защитниками и уверенной игры клюшкой. Все это отрабатывается на собраниях: все знают, в каких моментах вратарь выходит из ворот и куда должен отдать шайбу, — добавил Станислав Галимов.

— Любой детский тренер, который хочет добиться прогресса при игре в обороне, должен подключать к упражнениям вратарей. Элементарная остановка шайбы за воротами или ввод шайбы в игру отрабатывают взаимодействия защитников и голкипера. Так вратарь и становится шестым полевым игроком, — уточнил Илья Марусов.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Новые технологии

Не стоит на месте развитие вратарской экипировки. Материалы становятся прочнее, обеспечивая лучшую защиту, но в то же время легче, чтобы голкипер сохранял мобильность. Пересмотрите форму начала 2000-х годов и сравните ее с современной — отличия заметны даже непрофессиональному глазу. Сейчас вратари используют полностью композитные клюшки. Их вес может достигать около 500 граммов. Играть в шайбу такой клюшкой банально удобнее, чем теми, которые использовали несколько десятилетий назад: деревянные или комбинированные.

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Так же как меняются тренды в командной игре, развивается и вратарская техника. Современные голкиперы умеют кататься и владеть клюшкой на высоком уровне. База закладывается в детском возрасте, а уже переходя в молодежку или взрослые команды, тренеры требуют, чтобы голкиперы активно использовали клюшку и помогали защитникам. Поэтому не стоит удивляться, с какой частотой вратари стали забивать голы в последние годы. Когда-то мы теряли голову от лакросс-голов, но со временем к ним привыкли. Не исключаю, что через несколько лет и к шайбам голкиперов будут относиться более спокойно.

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