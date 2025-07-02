Фьюри назвал главные качества Усика и Дюбуа перед боем за все титулы

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Тайсон Фьюри не знает, кто победит в поединке за все титулы супертяжелого веса между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, однако отметил главныые качества боксеров.

«Бой Усика и Дюбуа? Считаю, что Даниэль очень молодой боксер и очень амбициозный. Он идет вперед. Усик с другой стороны – очень опытный и техничный боксер».

«Но проблема в том, что последние два боя были для него тяжелыми, он их провел против меня», – сказал Фьюри.

Поединок состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Промоутер: «Дюбуа в бою с Усиком войдет в историю, сделает это первым»

sport.ua