Фьюри оценил Усика и Дюбуа перед титульным боем

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри прокомментировал предстоящий бой между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Этот поединок определит обладателя всех чемпионских поясов в супертяжелом весе. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Фьюри отказался делать конкретный прогноз, но выделил главные качества обоих боксеров:

«Бой Усика и Дюбуа? Думаю, что Даниэль очень молодой и амбициозный боксер. Он всегда идет вперед. Усик, в свою очередь, крайне опытен и технически подкован», — заявил Тайсон Фьюри.

Боксер также напомнил, что предыдущие бои Усика были непростыми:

«Но проблема в том, что его последние два боя были тяжелыми — он провел их против меня», — добавил Фьюри.

Бой Усик – Дюбуа обещает стать одним из главных спортивных событий лета. Арена «Уэмбли» соберет десятки тысяч зрителей, а миллионы поклонников бокса будут следить за поединком в прямом эфире. Оба бойца уже активно готовятся к поединку, который определит абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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