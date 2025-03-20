Конкурс! Угадай счет матча Украина – Бельгия плюс автора первого гола и выиграй до 7 000₴ от БК betking

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Букмекерская компания betking и UA-Football анонсируют беспроигрышный конкурс прогнозов на матч национальной сборной.

Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте букмекера betking, после чего на бонусный счет гарантированно будет зачислено 150 ₴:

Открыть счет на сайте betking; Указать в гугл-таблице номер ID для зачисления бонуса 150 ₴.

Количество призовых мест – ограничено. Бонус могут получить только первые 1 000 новых игроков БК betking.

И это еще не все! Участники, которые угадают точный счет матча Украина – Бельгия и автора первого гола, распределят между собой 15 000 ₴:

7 000 ₴; 3 000 ₴; 2 500 ₴; 2 500 ₴.

Пример прогноза: победа сборной Украины и Ярмоленко.

Прогнозы принимаются В ТАБЛИЦЕ.

Бонус 150 ₴ необходимо проставить 5 раз на любые события, после чего он будет переведен на основной счет и доступен для вывода.

www.ua-football.com