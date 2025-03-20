Конкурс! Угадай счет матча Украина – Бельгия плюс автора первого гола и выиграй до 7 000₴ от БК betking

Букмекерская компания betking и UA-Football анонсируют беспроигрышный конкурс прогнозов на матч национальной сборной.
Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте букмекера betking, после чего на бонусный счет гарантированно будет зачислено 150 ₴:
- Открыть счет на сайте betking;
- Указать в гугл-таблице номер ID для зачисления бонуса 150 ₴.
Количество призовых мест – ограничено. Бонус могут получить только первые 1 000 новых игроков БК betking.
И это еще не все! Участники, которые угадают точный счет матча Украина – Бельгия и автора первого гола, распределят между собой 15 000 ₴:
- 7 000 ₴;
- 3 000 ₴;
- 2 500 ₴;
- 2 500 ₴.
Пример прогноза: победа сборной Украины и Ярмоленко.
Прогнозы принимаются В ТАБЛИЦЕ.
Бонус 150 ₴ необходимо проставить 5 раз на любые события, после чего он будет переведен на основной счет и доступен для вывода.