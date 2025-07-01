Оливер Берман: Уик-энд обещает пройти невероятно ярко

Американская команда Haas F1 считает британский этап чемпионата своей домашней гонкой, ведь одна из её баз находится в Банбери, неподалёку от Сильверстоуна, и большинство сотрудников работают именно там. Кроме того, с этого сезона за команду выступает британский гонщик Оливер Берман…

Оливер Берман: «Предстоящий уик-энд обещает пройти невероятно ярко, и это будет моя первая домашняя гонка в качестве официального гонщика Формулы 1. Уже в прошлом году Гран При Великобритании стал для меня особенным событием, ведь тогда было объявлено о моём контракте с Haas, и я принял участие в первой тренировке.

Но каким будет этот первый полный гоночный уик-энд в Сильверстоуне, я пока могу только представить. Что такое поддержка британских болельщиков, я почувствовал ещё на февральском юбилейном шоу F1 75 Live и с тех пор в предвкушении домашнего этапа сезона.

Кроме того, мой брат Томас будет выступать в Формуле 4, так что это будет первый раз, когда нам предстоит участвовать в гонках в один и тот же уик-энд. Это будет очень важный момент для меня и для всей нашей семьи.

Сильверстоун входит в пятёрку моих самых любимых трасс календаря чемпионата, ведь именно для таких трасс создаются машины Формулы 1, и гонки там проходят по захватывающему сценарию, к тому же всегда существует угроза дождя!»

Эстебан Окон: «Сильверстоун – британский дом Формулы 1, и база нашей команды находится совсем недалеко от автодрома, так что это домашняя трасса для нашей команды, что делает предстоящий уик-энд особенным событием. Каждый год мы чувствуем горячую поддержку британских болельщиков, и это очень приятно.

У этой трассы очень богатая история, на ней так много скоростных поворотов, и гоняться там очень весело. Как всегда, по ходу уик-энда погода может стать серьёзным фактором, и перед нами могут открыться возможности добиться успеха. Надеюсь, мы будем бороться за достаточно высокие позиции и хорошо проведём предстоящий уик-энд».

Айо Комацу, руководитель команды: «Британский Гран При – домашний этап для многих из нас, и я уже в предвкушении. Болельщики в Сильверстоуне прекрасные, трасса очень сложная, и в целом предстоящий уик-энд должен пройти прекрасно.

К тому же в составе нашей команды есть молодой британский гонщик, и для Олли это будет его первый домашний Гран При, что сделает этот этап неповторимым – в общем, у нас много радостных поводов.

Если говорить о ситуации в чемпионате, то соперничество развернулось очень острое, и для нас очень важно добиться хороших результатов, постаравшись, чтобы оба гонщика вошли в призовую десятку».

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