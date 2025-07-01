Уимблдон. Даяна Ястремская против Коко Гауфф в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет в первом круге турнира в Великобритании. Матч против второй ракетки мира Коко Гауфф закроет игровой день на Центральном корте (начало ориентировочно в 20:00 по киевскому времени



Дата рождения: 15/05/2000 (25 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 01/07/2025): 257/185

Призовые за карьеру: $5,438,884



Дата рождения: 13/03/2004 (21 год)

Место рождения: Делрей-Бич, США

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 10 (2025 – Roland Garros; 2024 – WTA Finals, Beijing, Auckland; 2023 – US Open, Cincinnati, Washington DC, Auckland; 2021 – Parma; 2019 – Linz)

Высший рейтинг WTA: 2 (10/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 01/07/2025): 260/108

Призовые за карьеру: $27,144,217

• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча Даяны Ястремской

H2H: 0-3

2025 | Мадрид (WTA 1000) | грунт | R2 | Гауфф 0:6, 6:2, 7:5

2024 | Ролан Гаррос | грунт | R3 | Гауфф 6:2, 6:4

2024 | Мадрид (WTA 1000) | грунт | R3 | Гауфф 6:4, 6:1

История на турнире

Даяна Ястремская – 8/5 | Ястремская четвертый раз выступает в основной сетке Уимблдона. Лучший результат украинки – четвертый круг в 2019 году. В прошлом сезоне она дошла до третьего раунда.

Коко Гауфф – 13/5 | Гауфф шестой раз подряд играет на Уимблдоне. Трижды американка доходила до 1/8 финала – 2019, 2021 и 2024 годах.

Выступления на траве (на 01/07/2025):

Даяна Ястремская – 29/22 (6/2 в этом году)

Коко Гауфф – 24/11 (0/1 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явным фаворитом этой пары Коко Гауфф и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,20. Успех Даяны Ястремской в этом поединке оценивается коэффициентом -5,15 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Также, на сайте компании можно найти интересные бонусы, которые в том числе действуют на теннисные матчи.

Выступления в сезоне 2025 (без учета Уимблдона)

Даяна Ястремская – 23/14

Grand Slam – 4/2 | Australian Open – R1, Roland Garros – R3

WTA 1000 – 5/6 | Доха – R1, Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R1, Мадрид – R2, Рим – R1

WTA 500 – 6/3 | Брисбен – R1, Линц – Финал, Штутгарт – R1

WTA 250 – 8/3 | Хобарт – 1/4, Ноттингем – Финал, Истборн – 1/4

Коко Гауфф – 31/9

Grand Slam – 11/1 | Australian Open – 1/4, Roland Garros – ТИТУЛ

WTA 1000 – 14/6 | Доха – R1, Дубай – R1, Индиан-Уэллс – R4, Майами – R4, Мадрид – Финал, Рим – Финал

WTA 500 – 1/2 | Штутгарт – 1/4, Берлин – R2

United Cup – 5/0

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – П, В, В, П, В

Коко Гауфф – П, В, В, В, В

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 29/26 | Ястремская проведет седьмой матч в сезоне против теннисистки из США. Украинка обыграла Кэти Волынец и Энн Ли в Хобарте, и потерпела поражения в матчах против Маккартни Кесслер (Хобарт, Ноттингем), Пэйтон Стернс (Доха) и Коко Гауфф (Мадрид).

Коко Гауфф – 12/3 | Гауфф за последние 10 матчей против украинок одержала восемь побед. В этом году она проиграла Марте Костюк в Дохе и обыграла Даяна Ястремскую в Мадриде.

• Даяна Ястремская сыграет 244-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 120 побед (49%);

• Коко Гауфф проведет 324-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 229 побед (71%).

• Даяна Ястремская сыграет 43-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 21 победа (50%);

• Коко Гауфф проведет 93-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 71 победа (77%);

• Даяна Ястремская 22-й раз сыграет в первом круге турнира Grand Slam (четвертый раз на Уимблдоне). 10 раз украинка проходила в следующий раунд (дважды на Уимблдоне).

• Коко Гауфф 24-й раз сыграет в первом круге на “мэйджорах” (шестой раз на Уимблдоне). Американка имеет в своем активе 20 побед на старте турниров Grand Slam (четыре из них на Уимблдоне).

• Даяна Ястремская сыграет 14-й матч против соперницы из топ-5 рейтинга. В активе украинки три победы в подобных встречах.

Ситуация перед матчем:

Даяна Ястремская подходит к поединку против Коко Гауфф после лучшей травяной серии в карьере – 6 побед в 8 матчах с финалом в Ноттингеме. Это внушает оптимизм перед игрой против теннисистки, для которой игра на траве остается пока загадкой. Коко не брала больших титулов на этом покрытии (если говорить точно, то вообще никаких на брала и в финалах не играла) и дальше четвертого круга на Уимблдоне не проходила.

Титул на Ролан Гаррос для Гауфф состоялся три недели назад, но вышла ли она из состояния празднования, пока не ясно. Она быстро проиграла в Берлине Ван Синьюй и поехала готовиться в Лондон.

В этом поединке многое будет зависеть от способности Даяны контролировать свою агрессию. Ее сильные стороны на этом покрытии только усиливаются, а вот о Коко такого сказать нельзя. В отличии от грунта здесь будет гораздо меньше времени на подготовку ударов, а случае игры против Даяны то еще меньше, чем просто меньше. И тут конечно будет важно, чтобы Даяна сама не давала много возможностей для Гауфф играть в свой теннис и собирать ошибки.

Ожидания от матча очень высокие и будем надеться, что обе теннисистки порадуют ярким теннисом на Центральном корте Уимблдона.

Победительница этого матча получит 99 000 фунтов стерлингов призовых и 50 рейтинговых очков. Проигравшая – 66 000 фунтов стерлингов призовых и 10 рейтинговых очков.

>>>

btu.org.ua