ОФИЦИАЛЬНО. Джейк Пол впервые попал в рейтинг. Сразу зашел в топ

Организация WBA стала первой, которая включила боксера Джейка Пола в свой рейтинг крузервейта – при этом американец сразу попал в топ-15 (14-е место).
Это означает, что уже следующий бой Пола может быть титульным.
В профессионалах 28-летний Пол провел 12 поединков и одержал 11 побед. Единственное поражение ютубер и актер потерпел в бою против Томми Фьюри.
В прошлом году Джейк вышел в ринг против легендарного Майка Тайсона и одержал уверенную победу.
Джейк просто побил Чавеса. А потом заявил, что готов к чемпионству
sport.ua