ОФИЦИАЛЬНО. Джейк Пол впервые попал в рейтинг. Сразу зашел в топ

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

Организация WBA стала первой, которая включила боксера Джейка Пола в свой рейтинг крузервейта – при этом американец сразу попал в топ-15 (14-е место).

Это означает, что уже следующий бой Пола может быть титульным.

В профессионалах 28-летний Пол провел 12 поединков и одержал 11 побед. Единственное поражение ютубер и актер потерпел в бою против Томми Фьюри.

В прошлом году Джейк вышел в ринг против легендарного Майка Тайсона и одержал уверенную победу.

Джейк просто побил Чавеса. А потом заявил, что готов к чемпионству

sport.ua