Опорный полузащитник "Ливерпуля" рассказал об эмоциях после чемпионства команды в АПЛ.

Эндо заявил, что он счастлив выиграть чемпионат с английским клубом и порадовать болельщиков.

"Я знал, что это очень много значит для болельщиков "Ливерпуля", потому что у "Ливерпуля" было 19 титулов, и нам не хватало еще одного, чтобы сравняться с "Манчестер Юнайтед".

Я был так счастлив выиграть чемпионат вместе с болельщиками, товарищами по команде и всем персоналом.

Единственное, что я могу сделать для "Ливерпуля", — это выложиться на 100 процентов на поле. Я просто хочу выиграть титул вместе с болельщиками, поэтому я и пытался это сделать.

Я люблю "Ливерпуль". Мы выигрывали титулы каждый сезон, поэтому я надеюсь, что так будет продолжаться и дальше, и мы вместе переживем множество замечательных моментов", – заявил футболист.