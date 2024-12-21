Боб Арум рассказал, почему Усик не сможет снова победить Фьюри

Sky Sports. Боб Арум и Александр Усик

Известный промоутер Боб Арум высказался относительно будущего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Тайсона ждет бой с очень мощным украинцем. Но Усику будет противостоять один из лучших супертяжей за всю историю, поэтому я очень уверен в победе Тайсона в реванше», – сказал Арум.

Реванш между Усиком и Фьюри состоится не ранее 01:00 по киевскому времени 22 декабря.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

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