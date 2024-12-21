Примера. Жирона – Вальядолид 3:0. Мастер-класс от каталонцев

Хозяева даже без Цыганкова легко разгромили соперников

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Перед матчем фаворитом считалась "Жирона", находившаяся в середине турнирной таблицы. Гости же только в прошлом туре покинули последнюю позицию турнирной таблицы. Это был первый матч "Вальядолида" под руководством нового тренера Диего Кокки. Аргентинец не мог рассчитывать на травмированного Мамаду Силла и дисквалифицированных Латасу и Кике Переса. У Жироны до сих пор травмированы Виктор Цыганков и Боян Миовски, из-за дисквалификации игру пропустил Ориоль Ромеу. Однако в заявку на матч попал Яго Эррера, залечивший травму.

С первых минут "Жирона" взяла мяч под свой контроль и методично атаковала ворота гостей. Опасный момент возник уже на 6-й минуте. Это Асприлья целил в правую девятку ворот соперника, однако его удар парировал Хейн. Через несколько минут шанс отличиться получил Блинд, пробивавший в одно касание по воротам, однако снова на месте был Хейн. Еще один хороший сейв эстонского голкипера мы увидели через несколько минут после удара активного Асприльи. За первые 30 минут никакой контригры в исполнении гостей мы не увидели.

Очередную атаку хозяев на грани штрафной фолом остановил И. Санчес, за что получил предупреждение. Штрафной удар хозяев оказался голевой: Гутьеррес пробил и мяч рикошетом от Давид Лопеса залетел в девятку ворот Хейна. Никаких шансов спасти свою команду у эстонского голкипера в этом случае не было.

Удваивать счет мог Абель Руис, сыгравший на добивании в штрафной площадке, однако мяч лишь проверил на прочность левую стойку. Через несколько минут Гутьеррес оформил второй ассист, выполнив прострельную передачу в штрафную, которую головой замкнул тот же Абель Руис.

В конце первого тайма произошел интересный эпизод с участием тренера хозяев Мичела и бокового арбитра. Оба были настолько в игре, что не заметили друг друга и достаточно жестко столкнулись. К счастью, никто из них серьезно не пострадал. Больше примечательных событий в первом тайме не было. Полная доминация "Жироны" в первом тайме и даже намека на опасные моменты от гостей.

Начало второго тайма мало отличалось от первого: доминирование "Жироны" во владении мячом и полная безнадежность в действиях гостей. Имея комфортное преимущество в счете, "Жирона" не так активно атаковала, сосредоточившись больше на контроле мяча. Полумоменты имели Донни ван де Бек, Брайан Хиль, Мигель Гутьеррес и Абель Руис.

Первого опасного момента от гостей пришлось ждать до 68 минуты: Марио Мартин решил проверить бдительность голкипера ударом с далекого расстояния. Мяч летел в правый угол ворот, но Пауло Гассанига был готов к такому выстрелу.

Разгромным счет стал на 81-й минуте, когда Данжума беспрепятственно замкнул прострел Арнау Мартинеса с правого фланга. До конца матча работала истина: "одни не могут, другие не хотят". "Жирона" одерживает уверенную победу, поднимается на 8 позицию турнирной таблицы и находится в 2 очках от еврокубковой зоны. А вот у нового тренерского штаба "Вальядолида" впереди очень много работы, чтобы избежать вылета в Сегунду.

"Жирона" 18-й тур Примеры.

Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"

"Жирона" – "Вальядолид" 3:0

Голы: Д. Лопес, 31, А. Руис, 39, Данжума, 81.

"Жирона": Гассанига – Мартинес, Крейчи, Лопес, Блинд – Гутьеррес, И. Мартин (Солис Ромеро, 87), ван де Бек (Я. Эррера, 83) – Хиль (Порту, 83), А. Руис (Стуани, 72), Асприлья (Данжума, 71).

"Вальядолид": Хейн – Торрес, Санчес, Джума Бах, Джемерт, Роза – М. Мартин, Юрич (Р. Моро, 75), И. Санчес (Амалла, 61) – Маркос Андре (Арнунсио, 88), Ануар.

Предупреждения: А. Руис, 24, Гутьеррес, 54, И. Мартин, 60 – И. Санчес, 30.

www.ua-football.com