Вольфф: Для Кими это год подготовки к 2026-му

Кими Антонелли станет первым дебютантом Формулы 1 за рулём Mercedes в Формуле 1 со времен Карла Клинга, который провёл свой первый Гран При во Франции в 1954-м. Руководитель команды Тото Вольфф ждёт как успехов, так и неудач, пока Антонелли осваивается.

Тото Вольфф: «Регламент в следующем сезоне не изменится, расстановка сил вновь будет меняться от трассы к трассе. Думаю, мы сможем бороться за победы, а если будем побеждать, то поборемся и за чемпионство.

Джордж будет нашим старшим, ведущим гонщиком, а Кими предстоит многому научиться – иногда мы будем рвать на себе волосы от его выступлений, а иногда – наслаждаться блестящими гонками. Для Кими это год управления ожиданиями и подготовки к 2026-му.

В этом году титул Red Bull принесли победы в начале сезона, но во второй половине чемпионата четыре команды были очень близки. McLaren одержала шесть побед, Ferrari – пять, мы – четыре, а Red Bull – девять. Мы бы с удовольствием выиграли больше, но это не данность, за победы предстоит бороться».

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