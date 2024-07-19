Формула 2: Квалификацию в Венгрии выиграл Пол Арон

После восьми этапов сезона Формулы 2 борьба за лидерство в личном зачёте остаётся предельно острой, что повышает ценность каждого заработанного очка, а в молодёжных сериях за победу в квалификации начисляются бонусные баллы. Тем более на Хунгароринге старт с наиболее благоприятной позиции даёт максимальные шансы на успех, поскольку обгонять на узой извилистой трассе не намного проще, чем в Монако.

Перед началом квалификации даже фавориты признавали, что бороться за поул будет непросто, прежде всего из-за особенностей трассы, требующей отточенной техники пилотирования. В частности, об этом говорил Габриэль Бортолето, занимающий 4-ю строчку личного зачёта, и именно он первым показал более-менее репрезентативное время, проехав круг за 1:30,269.

Отдельные проблемы по ходу сессии были связаны с трафиком – временами на трассе была настоящая толкучка, и показать хорошее время, избежав помех, было затруднительно. В радиоэфире то и дело раздавались возмущённые восклицания разных гонщиков, сетовавших, что им кто-то помешал. Но стюарды никого так и не наказали, следовательно, нарушения не носили злостного характера.

На 10-й минуте квалификации появились сначала жёлтые флаги, которые затем сменились на красные из-за вылета гонщика Campos Хосе «Пепе» Марти. На входе в 11-й поворот он допустил ошибку на торможении, заблокировал тормоза, машину развернуло, она оказалась на обочине и заглохла. Впрочем, на повторе было видно, что машина испанца потеряла стабильность ещё в предыдущем повороте, когда он слишком далеко заехал на поребрик. Казалось, ему удалось удержать её под контролем, однако затем что-то пошло не так.

Все гонщики вернулись на пит-лейн и получили свежие шины, поскольку уже было понятно, что мягкая резина в режиме квалификации и в условиях жары выдерживала только одну попытку.

К этому моменту лидер чемпионата Айзек Хаджар успел показать 5-е время, а Пол Арон, его ближайший преследователь был на 7-й строчке протокола.

Когда сессия возобновилась, первым, кому удалось улучшить результат Бортолето, стал Энцо Фиттипальди, но его вскоре опередил Арон, который завершил очередную попытку с отличным временем – 1:30,028. Хаджар попытался перекрыть это время, но был только третьим, причём он проиграл стонцу почти две десятых.

Другие гонщики тоже пытались, но дотянуться до результата Арона не удавалось никому. Более того, хотя до конца сессии оставалось какое-то время, многие начали возвращаться в боксы, понимая, что проехать круг быстрее Пола всё равно не получится.

Так квалификация и закончилась: Арон завоевал свой второй поул в сезоне, что добавило ему пару дополнительных очков, и в основной гонке уик-энда он стартует с первой позиции, а рядом с его машиной будет стоять Dallara Энцо Фиттипальди.

Но это в воскресенье, а в субботнем спринте с поула стартует Ричард Ферсхор, довольно опытный гонщик команды Trident, которому в этом сезоне не везёт, и пока выше 6-го места он не поднимался, поэтому занимает лишь 19-ю строчку личного зачёта. Надо полагать, в Венгрии голландец постарается не упустить свой шанс.

Результаты квалификации

Пилот Команда Время Разница Круги 1. П.Арон Hitech GP 1:30.028 – 11 2. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing 1:30.096 +0.068 10 3. А.Хаджар Campos Racing 1:30.221 +0.193 10 4. Г.Бортолето Invicta Racing 1:30.237 +0.209 12 5. В.Мартен ART Grand Prix 1:30.247 +0.219 11 6. Д.Хаугер MP Motorsport 1:30.320 +0.292 11 7. К.Антонелли Prema 1:30.353 +0.325 11 8. З.Мэлони Rodin Motorsport 1:30.462 +0.434 12 9. К.Майни Invicta Racing 1:30.492 +0.464 09 10. Р.Ферсхор Trident 1:30.606 +0.578 10 11. Д.Дюрксен AIX Racing 1:30.620 +0.592 11 12. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:30.656 +0.628 11 13. А.Кордил Hitech GP 1:30.697 +0.669 10 14. О.Берман Prema 1:30.744 +0.716 11 15. З.O’Салливан ART Grand Prix 1:30.820 +0.792 12 16. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:30.886 +0.858 12 17. Т.Барнард AIX Racing 1:30.913 +0.885 12 18. Р.Миата Rodin Motorsport 1:30.979 +0.951 12 19. Х.-М.Корреа DAMS 1:31.013 +0.985 12 20. Р.Станек Trident 1:31.240 +1.212 09 21. Х.Марти Campos Racing 1:31.539 +1.511 04 22. Д.Кроуфорд DAMS 1:31.791 +1.763 11

Источник