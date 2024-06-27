Де Брюйне: Нелегко было прессинговать, когда у соперника пять защитников

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Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал матч с Украиной (0:0) в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024.

"Мы выложились на полную в трех матчах. Команда бежала до 95-й минуты. Все хотят выигрывать матчи, и мы пытались сделать это на поле, но не смогли этого сделать. Украина – сложный соперник, и они тоже были опасны.

Мы пытались выиграть матч и имели возможности забить гол до 90-й минуты. Но мы не хотели рисковать на угловом, потому что знали, что можем пропустить, и тогда мы вылетим с Евро. Иногда нужно идти на определенный риск, а иногда нужно действовать разумно. Тогда мне хотелось поступить разумно.

В начале мы хорошо прессинговали, но затем нам не всегда удавалось пройти через центр поля. При схеме 5-4-1 было тяжелее проводить прессинг, но во втором тайме мы сменили тактику, и тогда дела пошли лучше. Не так просто это делать, когда у соперника пять защитников", — цитирует Де Брюйне пресс-служба УЕФА.