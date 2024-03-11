«Я сделал много ошибок, это мой последний шанс». Новый вызов Кузнецова и печаль Овечкина

Экс-форвард «Вашингтона» Кузнецов дебютировал в «Каролине»

Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports Новичок «Каролины» рассчитывает на что-то особенное, капитан «Вашингтона» не скрывает личного разочарования.

«Это риск, на который можно пойти»

Этой весной «Кэпиталз» расстались со вторым чемпионом-2018 из русской тройки. Год назад перед дедлайном столичный клуб обменял защитника Дмитрия Орлова в «Бостон» по ходу его 11-го сезона в НХЛ за полгода до завершения контракта, летом игрок в статусе свободного агента подписал соглашение с «Каролиной». Теперь «Кэпс» избавились от Евгения Кузнецова по ходу его 11-го сезона в лиге за полтора года до завершения контракта.

31-летний центрфорвард проводил очередную невнятную регулярку и в феврале выпал из игры для участия в программе помощи хоккеистам НХЛ. В паузе на Матч звезд Кузнецов и Орлов встречались с семьями, после чего Евгений вместо перезапуска сезона отправился устранять личные проблемы. После допуска к тренировкам в начале марта игрок прошел драфт отказов и спустился в АХЛ.

Генменеджер «Кэпс» Брайан Маклеллан говорил о том, что организация готова принять лучшее решение для вывода карьеры Кузи из пике. С фарм-клубом вашингтонцев «Херши» россиянин отправился в поездку на автобусе в город Шарлотт из штата Северная Каролина и на публикуемых фото не скрывал улыбки, но все ждали новостей до дедлайна. Так и случилось: Евгений был обменян в главный клуб региона своей локации — «Харрикейнз». «Ураганы» оформили сделку и забрали нападающего с годовой зарплатой 7,8 миллиона долларов (соглашение было подписано в 2017 году).

Вашингтонская карьера Кузнецова на этом была завершена. Она началась с выбора на драфте-2010, стартовала в 2014 году и вместила 723 матча регулярных чемпионатов с 568 очками (171 гол, 397 передач), 87 игр плей-офф с 67 (29+38) очками. Евгений чередовал взлеты и падения, вписал свое имя в число столичных легенд и ушел в миноре. Кузя был лучшим бомбардиром «Кэпиталз» в победном розыгрыше Кубка Стэнли-2018 (32 очка, 12+20) и тогда вполне мог забрать приз самому ценному игроку плей-офф, если бы вместе с ним до первого для клуба и в своей карьере кубка не добрался главный хоккеист в истории «Кэпиталз» — Александр Овечкин.

У Овечкина без Орлова и Кузнецова теперь новая тройка соотечественников — с защитником Александром Алексеевым и форвардом-новичком Иваном Мирошниченко. «Каролина» собрала свою русскую тройку из полевых игроков — Кузнецов составил компанию «ураганному» таланту Андрею Свечникову и Орлову, в клубе из Роли также играет вратарь Петр Кочетков.

«Мы знаем его талант. Он здесь. Мотивированный игрок — иногда это то, что тебе нужно. Мы рассчитываем на то, что он будет с таким настроем и готов делать то, что мы от него просим», — сказал главный тренер «Каролины» Род Бриндамор, хоккей которого вроде как не очень сочетаются с замысловатой игрой Кузнецова.

Генменеджер «Харрикейнз» Дон Уодделл при этом сообщил, что клуб наводил справки о состоянии Евгения и общался среди прочих с экс-форвардом «Вашингтона» и «Каролины» Джастином Уильямсом: «Мы говорили с врачами, интервьюировали самого игрока, контактировали с его одноклубниками и бывшими тренерами. Я не уверен, что мы что-то не сделали, чтобы убедиться, что собрали все факты, если хотим двигаться дальше. Всегда есть некоторый риск, но мы чувствуем, что это риск, на который можно пойти».

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«Это жизнь. И никаких сожалений»

Кузнецов присоединился к «Каролине» на пятничной тренировке через пару часов после объявления об обмене. В Роли форвард прилетел на частном джете, провел занятие и затем ответил на вопросы журналистов.

«Это быстрая перемена. Утром катался на утренней тренировке в Шарлотт. У меня даже не было шанса поговорить с бывшими одноклубниками. Был короткий перелет, тренировка здесь. Не так уж много могу осознать прямо сейчас, немало эмоций и всего такого. Хочу сказать спасибо всей организации и болельщикам «Кэпс». Это было, это длилось 11 лет. Оба моих ребенка родились в том городе. Это огромный кусок в моем сердце. К сожалению, мне пришлось уйти таким образом. Но все же, знаете, это жизнь. И никаких сожалений в моей жизни. Я все оставшиеся годы буду помнить время там, это потрясающие, удивительные воспоминания — плохие, хорошие, всевозможные воспоминания. И знаете, я счастлив быть здесь и начать новую главу в моей жизни. Это что-то, чего я искал. Отличное решение для меня, хороший прием от ребят. Разве что Орли был недружелюбен, но я ему отвечу тем же самым, что-то такое», — улыбнулся Кузнецов.

О воссоединении с Орловым в одной команде Евгений добавил: «Это очень важно. Я знаю его с 16 лет, мы играли вместе, жили в одной комнате, провели вместе много хороших и плохих дней. Наши семьи близки, наши родители близки. И этот человек здесь, отличное совпадение для меня».

Про общение с менеджментом «Каролины» до своего обмена россиянин с улыбкой сказал: «Да, конечно. Они знают меня лучше, чем я их, вероятно. Вы же знаете, что сейчас [возможно] с использованием интернета. Я надеюсь, смогу изменить их представление обо мне и помогу команде».

В дедлайн «Харрикейнз» вместе с экс-вашингтонцем обменяли форварда Джейка Гюнцеля из «Питтсбурга», но раскрученное противостояние этих клубов никак не повлияло на отношение Кузнецова к новому одноклубнику: «Нет-нет, он на самом деле приятный парень. Я играл с ним на Матче звезд. Он хороший человек. Он никогда не говорил мне ничего плохого по ходу матчей. Быть может, он меня опасался, понимаете, не знал, чего ждать от парня из России. (Улыбается.) Был очень воодушевлен переездом сюда, особенно с учетом всех приобретений, здесь здорово, это привилегия для меня».

На вопрос о том, что он со своим опытом даст команде, Евгений ответил: «Посмотрим в следующих играх. Есть большие ожидания, высокие стандарты. В последнее время я не играл так, как должен. Я принимаю это. Я работаю над этим. Это не то, чему я рад. Я знаю, как играет эта команда и как мне нужно играть. Уверен, мне еще покажут сегодня несколько часов видео, у меня появится понимание системы. В конце концов, ты должен проявлять свое мастерство на льду и принимать решения, понимать, в какой момент разыгрывать, а в какой сыграть попроще. Я чувствую, что вроде как могу играть в обоих стилях».

На уточнение про участие с Гюнцелем в Матче звезд НХЛ-2022 на арене «Вегаса» в Парадайзе форвард рассмеялся: «Да, вероятно, тогда [в «Каролине» и] осознали, что им нужны эти два парня в команде, на том Матче звезд, ха-ха. Давайте оставим это так, ха-ха».

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«Теперь надеюсь, что не сделаю пас Ови на рекордную шайбу»

Кузнецов в том числе ненадолго погрузился в обсуждение отношений с Овечкиным и чемпионской команды-2018. Челябинец в своем стиле непринужденно переходил от шуток к серьезным темам.

«О, надеялся, что мой перелет задержится и я пропущу тренировку, но этого не случилось, знаете ли. Просто шутки. Нет, я хочу быть готовым к выезду команды, одной из моих задач было успеть к тренировке. Это то, что мне требуется. Мне нужно вернуться в хоккей. Я не играл долгое время. Как сказал, я сделал много ошибок в своей жизни до этого. Лучшая возможность сказать людям «извините» — это играть и вносить заметный вклад [в результаты]. Так я думаю», — ответил Кузнецов на вопрос о готовности к матчу на следующий день.

Евгений также заметил: «Я никогда не бежал от ошибок, которые совершил в прошлом. И никогда не жалел о чем-то. Считаю, что это удивительный жизненный опыт. И я многому научился. Как сказал, это моя последняя возможность. Это мой последний шанс. Прямо сейчас все в моей власти. Я почти уверен, что ребята меня поддержат и помогут, все такое, но мне нужно показывать себя на льду. Не только при буллитах. (Улыбается.) Так что должен делать что-то большее».

Говоря об уровне исполнителей в «Вашингтоне» и «Каролине», россиянин сказал: «Знаете, даже если посмотрите на те команды, которые сейчас идут внизу, в них все равно достаточно хороших игроков. Хоккей меняется, каждый год можете видеть молодых ребят, которых появляются и уже умеют [хорошо] кататься, двигать шайбу, играть в любом стиле. Хоккей становится лучше, и куда бы ни пошел, ты можешь играть с потрясающими хоккеистами. Все зависит от того, могут ли тренеры или люди выше собрать все вместе, и когда люди играют вместе и все четко, вы можете катить».

Никуда без ответа на вопрос, превзойдет ли Овечкин достижение Уэйна Гретцки и заберет ли снайперский рекорд НХЛ, в чем друг Александра не сомневается: «Он достанет, я знаю, что он достанет. И я надеюсь, что не сделаю ему пас на эту шайбу, знаете, потому что буду играть против него, а потому не сделаю потерю и не позволю ему забить. Но я рад, что у нас потрясающие отношения, у нас было много хороших или даже плохих дней, что бы ни было. И не так важно что [случалось], он всегда был со мной, всегда был рядом. Он важнейшая часть успеха в моей карьере. Знаете, не хочу говорить много хороших вещей о нем публично, потому что он может прочитать это интервью, а я желаю оставить это и такие вещи между нами. Но знайте, я обожаю всех парней в команде».

Чемпион-2018 так описал рецепт победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли: «Главный опыт похода за Кубком, что каждый хоккеист принял роль, которую он играл. В той команде мы все работали как один. Не так важно, нравится или нет тебе твоя роль, все выкладывались, бились. И это такое потрясающее чувство. Но знаете, я стараюсь не сравнивать команды, каждая особенная, каждая отличается. И я надеюсь, что мы сможем сделать нечто особенное здесь. Эти болельщики ждали долгое время, когда у них появится хорошая команда. Теперь здесь есть хорошая команда и все такое, так что ожидания большие, и нам нужно соответствовать этому стандарту. Мне лично тоже требуется быть на уровне. Очень много деталей могут определить разницу в этом году».

Кузнецова также вернули к воспоминаниям о серии первого раунда между «Вашингтоном» и «Каролиной» в плей-офф-2019, когда «Харрикейнз» после гола Евгения отыгрались с 1:3 и выбили чемпиона после полутора часов игрового времени матча №7 в столице США (4:3 2ОТ): «Да-а-а. И вещь, которая ранила меня больше всего, что Джастин Уильямс сделал тот пас. Знаете, именно парень, от которого ты меньше всего ждал, что он отправит нас в отпуск, сделал это. Это был один из тех голов, которые я запомнил. Видел шайбу в воротах, на арене была абсолютная тишина. Это то, что всегда будет глубоко в сердце».

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«Это печальный день для «Вашингтона»

Пока Кузнецов готовился к дебюту в «Каролине», Овечкин прокомментировал обмен своего близкого друга. Капитан «Вашингтона» ответил на вопросы перед домашним матчем с «Чикаго» (4:1) в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени.

«Прямо сейчас мы все еще бьемся за место в плей-офф. Ты стараешься максимально подготовиться к следующей игре, и, очевидно, это не наша работа — проводить сделки, делать обмены. Это [генменеджер] и наш офис делают такого рода вещи. Но прошлый вечер был как бы грустным для нас. Он был особенно [печальным] для меня», — сказал Овечкин об обмене Кузнецова.

Александр добавил, что не обсуждал с Евгением проведенную сделку: «Не разговаривал, но пожелал ему удачи. Я надеюсь, ему будет лучше. Я надеюсь, он начнет все заново, и желаю ему удачи».

Теперь в «Вашингтоне» остались всего пять чемпионов-2018 — сам Овечкин, Джон Карлсон, Том Уилсон, часто выпадающий из игры из-за повреждений Ти Джей Оши и помещенный в список долгосрочно травмированных Никлас Бэкстрем, о чем капитан заметил: «Это печально, но мы понимаем, что это бизнес. Для нас как хоккеистов в этом наша работа — выходить и показывать максимум из того, что мы можем, и работа генменеджера — делать то, что он должен, лучшим образом».

В прошлом сезоне «Вашингтон» пропустил плей-офф впервые с 2014 года, теперь команда снова пытается зацепиться за кубковую восьмерку на фоне разгрузки состава в дедлайн. Помимо Кузнецова, «Кэпиталз» обменяли форварда Энтони Манту (отправился в «Вегас») и защитника Джоэля Эдмундсона (ушел в «Торонто»).

«Я думаю, это немного другое для О, потому что он имеет такую сильную связь с Кузей, они так близки, их семьи так близки. Считаю, в конце концов, хоккей — да, это важно, это то, чем мы занимаемся и где мы есть. Но для О это его семья, есть человеческая составляющая. Он просто хочет лучшего для Кузи, его жене и детям, вот что вы можете сказать», — заметил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери о своем капитане и уходе Кузнецова.

Маклеллан неделю назад сказал, что в разговоре с Овечкиным о планах на дедлайн услышал от капитана пожелание не менять никого из игроков. Но все же не смог пойти ему навстречу.

«Я имею в виду, он другой, Ови хочет побеждать. Он оказывает на нас давление: «Я хочу выигрывать». И это хорошо. Я принимаю это. Вот почему мы стараемся сохранять конкурентоспособность [команды], и думаю, что мы [такие] есть с нашими молодыми игроками», — сказал генменеджер «Кэпиталз».

«Я почти уверен, он знает, что делать. Я не генменджер. Но я почти уверен, что в следующем году он подпишет несколько опытных парней, возможно», — заметил Овечкин.

Главная звезда в истории «Вашингтона» продолжает гонку за рекордом Гретцки. К матчу с «Чикаго» он подошел с 840 голами за карьеру в НХЛ и с 18 шайбами в 58 играх своего 19-го сезона. Но сейчас для него главное — снова не пропустить плей-офф.

«Я надеюсь, что это будет [повторяться] каждый год. Я надеюсь, что каждый год мы будем в плей-офф, как и в предыдущие годы. Но, как уже сказал, наша работа — быть готовым к следующей игре, а там посмотрим, что случится. И я надеюсь, что в следующем году мы станем лучше», — резюмировал Овечкин.

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«Здесь хотят, чтобы я был самим собой»

Кузнецов дебютировал в «Каролине» через 25 часов после обмена и вышел на гостевой матч с «Нью-Джерси» (4:2). Евгений не играл 42 дня — с 27 января, когда «Вашингтон» перед Матчем звезд закончил западное турне в Далласе. Новичок «Харрикейнз» появился в четвертом звене с финном Йеспери Котканиеми и шведом Йеспером Фастом, после повреждения Джека Друри временно поднимался в тройку к Мартину Нечасу и Стефану Нейсену. В начале третьего периода 92-й номер принял участие в атаке со вторым голом гостей и заработал «плюс один», хотя не вошел в число ассистентов Котканиеми. Центрфорвард нанес три броска и получил 13 минут игрового времени.

«Для парня, который столько не играл, он здорово себя показал в нескольких моментах, особенно в начале [матча]. Для хоккеиста, который пропустил столько времени, он определенно впечатлил», — сказал Бриндамор. Котканиеми заметил: «Я знал, что он отличный игрок, но его навыки распасовщика… Я не знал, что он настолько хорош. Я просто чувствовал, что он создает нечто из ничего. Это потрясающе».

Сам Кузнецов снова вернулся к событиям последних дней: «У меня не было возможности даже присесть и поговорить с моей женой, полностью рассказать ей эту историю. Я стараюсь сосредоточиться на конкретном дне, идти день за днем. Играть в хоккей — это очень важно. К сожалению, меня пришлось обменять, но все это на благо. Я счастлив здесь и собираюсь делать все, что будет лучше для команды».

«Я просто очень рад быть здесь. Я больше ничего не принимаю как должное. Десять дней назад я находился в другом положении. Сначала был дома, потом на драфте отказов, дальше отправился в «Херши», ехал на автобусе, затем летел вчера сюда. Вы просто должны верить. Те люди, которые мучаются без мотивации или чего-то еще, просто примите реальность, усердно работайте и просто верьте. Вы должны верить. Вы должны найти мотивацию в жизни и делать это для самых близких, и все станет лучше», — добавил Евгений.

О впечатлении от игры «Каролины» изнутри центрфорвард заметил: «В этой команде много молодых ребят, и это здорово. Чувствую, что все усердно бьются, у всех есть мастерство. И они сочетают это. Моя работа — просто дополнять, делать все что угодно на пользу команде. В этой ситуации я не хочу ничего запороть. Не хочу делать что-то хуже, а просто продолжать прибавлять каждый день. И, как сказал, не собираюсь воспринимать все как должное».

«Я хочу дополнять, понять и помочь команде выигрывать всеми возможными способами. Чувствую, что понимаю, чего хотят от меня тренеры. Они хотят, чтобы я был самим собой. Они хотят, чтобы я создавал, делал такие передачи, так что приятно это слышать. И я должен понимать, что наступил подходящий момент в игре для такого», — резюмировал россиянин.

Один из лидеров Столичного дивизиона после выезда к «Нью-Джерси» вернулся домой на матч с «Калгари». В календаре «Каролины» этой весной есть две встречи с соседями из Вашингтона: игра новой и старой команд Кузнецова в столице США пройдет в ночь на 23 марта, а в Роли — на 6 апреля.

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