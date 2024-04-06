Алекс Элбон: У нас большие проблемы в этот уик-энд

Четырнадцатое место Алекса Элбона в квалификации Гран При Японии стало худшим результатом гонщика Williams в нынешнем сезоне. Его напарник Логан Сарджент вновь прекратил борьбу ещё в первой сессии, показав девятнадцатое время. В команде не стали скрывать, что результаты ожидаемые, поскольку Сузука не подходит машине FW46.

Алекс Элбон (14-й): «У нас большие проблемы в этот уик-энд, и я не чувствую себя комфортно в машине, что неприятно, но было ожидаемо. Мы кое-что скорректировали в машине, благодаря чему в некоторых поворотах FW46 вела себя лучше, но в других поворотах стало только хуже.

На этой трассе нельзя допускать скольжения, поскольку покрытие достаточно агрессивное и изнашивает шины. Обычно сильное скольжение нам сходит с рук на трассах с гладким асфальтом, но на таких трассах, как Сузука, мы платим высокую цену. Кроме того, у меня возникли серьёзные проблемы с перегревом, и при этом приходилось беречь шины в поворотах, что было непросто.

Если говорить о гонке, то в третьей тренировке машина неплохо выглядела на нескольких длинных сериях. Однако стратегия будет важна, поэтому посмотрим, что мы сможем сделать».

Логан Сарджент (19-й): «Вполне хороший результат, учитывая произошедшее в пятничной тренировке и нескольких кругов, которые я проехал в третьей сессии. Нам удалось неплохо настроить машину и принять правильные решения. Не думаю, что можно было проехать лучше.

Мне не хватило всего полторы десятых, чтобы выйти во вторую часть – результаты очень плотные. Я вполне доволен тем, как пилотирую, учитывая, что в этот уик-энд нам немного не хватает скорости.

В завтрашней гонке многое будет зависеть от деградации резины, поэтому ключевым станет правильное прохождение первого сектора. Постараюсь хорошо стартовать и надеюсь, что смогу занять достойную позицию».

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