Энтони ДЖОШУА: «Он думал о суициде. С ним покончено»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

17 мая на арене «Copper Box Arena» в Лондоне (Англия) состоялся вечер бокса от известного британского промоутера Эдди Хирна.

В реванше встретились два британских боксера, выступающих в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – Джонни Фишер (13-0, 11 КО) и Дэвид Аллен (23-7-2, 18 КО). Неожиданно победу нокаутом одержал Аллен.

На победу Аллена отреагировал звездный британский боксер Энтони Джошуа.

«У Аллена были мысли о суициде, он был зависимым от азартных игр. Все думали, что с ним покончено. Теперь у него есть семья, несколько сотен тысяч фунтов и самый большой триумф в карьере», – сказал Джошуа.

sport.ua