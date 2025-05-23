Лэнс Стролл оштрафован и потеряет позицию на старте

Лэнс Стролл потеряет одну позицию на старте Гран При Монако. Такое решение вынесли стюарды, рассмотрев его столкновение с Шарлем Леклером в первой тренировке.

На спуске к шпильке шестого поворота Лэнс прижался к левой части трассы и пропустил более быструю машину. После этого канадский гонщик сразу вернулся на траекторию, не видя приближающегося Леклера, и Шарль врезался сзади в Aston Martin.

На слушаниях у стюардов Лэнс подтвердил, что команда его предупреждала о подъезжающем Леклере, но он не услышал это сообщение по радио, и сделал то, что сделал. Стюарды посчитали, что Шарль в тот момент не мог ничего предпринять, чтобы избежать столкновения, и вина на произошедшем полностью лежит на Стролле.

Лэнс Стролл не только потеряет позицию на старте, но и получил один штрафной балл. Теперь у него их три за последние двенадцать месяцев.

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