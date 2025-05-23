Янник Синннер – перед стартом на Ролан Гаррос: “Чудес не бывает, так что мне нужно время”

Первая ракетка мира Янник Синнер пообщался с журналистами во время медиа-дня перед стартом Открытого чемпионата Франции



“Я чувствую себя очень счастливым и очень рад быть здесь. После Рима у меня было несколько выходных. Тогда во время турнира мы смогли получить информацию, определенную статистику по моему выступлению. Кое-что было хорошо, кое-что – не на том уровне, на котором бы я хотел. И я чувствовал это на корте. Есть много пространства для совершенствования. Надеюсь, мы успеем сделать небольшие изменения. Чудес не бывает, так что мне нужно время. Матчи отличаются от тренировок. Но да, мы упорно работаем, стараемся достичь того физического уровня и внутреннего состояния, которые я хотел бы иметь на корте.

Конечно, здесь матчи будут пятисетовыми, а это влияет на игру и все немного иначе. Это будет отличным испытанием для меня, посмотрим, как мое тело отреагирует. Безусловно, сыграть в финале после трех месяцев и моего возвращения – это было здорово. Это был мой первый большой финал на грунте, что нельзя недооценивать. Мы увидели несколько вещей, в которых я могу стать лучше. Но «мейджоры» – это другое, они тоже отличаются друг от друга. Надо быть готовым морально и физически, стараясь использовать правильную энергию. Все дело в том, чтобы быть стабильным и играть качественно. Да, посмотрим, смогу ли я это сделать.

Что я могу сказать о встрече топ-игроков с представителями «мэйджоров»? Я не хочу давать никаких ответов на этот вопрос. Мы были там с некоторыми игроками, разговаривали с организаторами турниров Grand Slam, пытались понять пару вещей, но я не буду давать никакой информации”.

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Янник Синнер начнет выступление в Париже с матча против француза Артура Риндекнеха.



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