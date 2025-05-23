Николай ЭЛЕРС: «На ЧМ сделал одно из самых великих дел в карьере»

IIHF. Николай Элерс

Сборная Дании добилась ошеломляющего результата на ЧМ-2025, пробившись впервые в истории в полуфинальную стадию мировых первенств. Ценности и веса этой истории добавляет тот факт, что скандинавы не пустили в медальные разборки извечного претендента на самые высокие места – сборную Канады. Датчане на своем льду в Хернинге совершили эпический камбэк в концовке, а помог им в этом нападающий энхаэловского «Виннипега» Николай Элерс. Форвард только приехал из-за океана под занавес групповой стадии и сразу стал джокером, сравняв счет с канадцами за 2:17 до конца матча…

«У меня нет слов, чтобы описать свои чувства, – говорит Элерс. – Обыграть Канаду дома и пройти дальше – это одно из самых великих дел, которое я сделал в своей карьере! Мы с самого начала знали, что они окажут большое давление на наши ворота, поэтому мы просто старались играть компактно. Ну и наш вратарь Фредерик Диков (39 сэйвов) сыграл нереально на последнем рубеже».

В 1/2 финала, 24 мая, Дания и Швейцария скрестят клюшки в Стокгольме. Напомним, что на групповой стадии Швейцария обыграла Данию со счетом 5:2, но тогда Элерс еще был в НХЛ и не мог помочь национальной сборной.

sport.ua