Лео Турини о фиаско Ferrari в Канаде

Вся итальянская пресса задаётся одним и тем же вопросом: что случилось с Ferrari, которой всего две недели назад болельщики рукоплескали после победы Шарля Леклера в Монако? Пожалуй, общие настроения неплохо выразил Лео Турини, известный автоспортивный журналист, пишущий о Скудерии на протяжении сорока с лишним лет.

Меня можно назвать мастером по части журналистских штампов, тут я – как Эдриан Ньюи в аэродинамике. Итак…

Все слишком плохо, чтобы быть правдой.

Из князей в грязи.

Красный потоп.

И так далее…

Нет смысла ходить вокруг да около, надо сразу признать, что выступление Ferrari в Монреале было худшим в этом году. Прошло всего две недели после триумфа в Монте-Карло, и радость сменилась жгучим разочарованием. Хотя, конечно, глупо было предполагать, что после того славного воскресенья в средиземноморском княжестве SF-24 сразу превратится в машину, способную выиграть чемпионат. Нет, чудес в Формуле 1 не бывает.

Но так тоже нельзя. На наших глазах произошло нечто, не поддающееся объяснению. Уже после субботней квалификации было понятно, что в машинах Шарля Леклера и Карлоса Сайнса не работает вообще ничего. И по ходу гонки, вне зависимости от того, мокрым был асфальт или сухим, болельщики Скудерии испытывали гнетущее чувство, которое только усиливалось.

Уик-энд закончился сходом Леклера, а в довершение всего ещё и Сайнс вылетел с трассы. В общем, были и технические проблемы, и ошибки гонщиков, и всё остальное. Машина оказалась медленной и ненадёжной, а команда не смогла найти решение.

Насколько помнится, двойного схода у Ferrari не было со времени гонки в Баку 2022 года. Напрашивается вопрос: что произошло? Как это стало возможным, что Ferrari вдруг уступает по скорости не только Red Bull, McLaren и Mercedes, но даже Aston Martin, Williams и RB, которая вообще-то бывшая Minardi?

Если бы я знал ответ, то занимался бы другим делом. Нет, лучше так: я бы тогда попросил, чтобы меня взяли на место Фредерика Вассёра!

Если говорить об остальных событиях Гран При Канады, на ход которого повлияла погода, то на лицо Макса Ферстаппена вернулась его привычная улыбка. Он выиграет титул и в этом году, но McLaren подобрались к нему уже довольно близко. А также мне понравилось, как провели гонку Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.

Что касается Ferrari, то хочется думать, что это был лишь кошмарный сон, а когда я проснусь, всё будет уже не так плохо.

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