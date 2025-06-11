Опубликованы календари Формулы 2 и Формулы 3

После публикации календаря Формулы 1 на сезон 2026 года расписание гонок подтвердили в Формуле 2 – из 14 этапов и в Формуле 3 – из десяти.
Календарь Формулы 2 и Формулы 3 на сезон 2026 года
|Дата
|Место
|Формула 2
|Формула 3
|06-08/03
|Мельбурн, Австралия
|+
|+
|10-12/04
|Сахир, Бахрейн
|+
|+
|17-19/04
|Джидда, Саудовская Аравия
|+
|–
|04-07/06
|Монако, Монако
|+
|+
|12-14/06
|Барселона, Испания
|+
|+
|26-28/06
|Шпильберг, Австрия
|+
|+
|03-05/07
|Сильверстоун, Великобритания
|+
|+
|17-19/07
|Спа, Бельгия
|+
|+
|24-26/07
|Будапешт, Венгрия
|+
|+
|04-06/09
|Монца, Италия
|+
|+
|11-13/09
|Мадрид, Испания *
|+
|+
|25-27/09
|Баку, Азербайджан
|+
|–
|27-29/11
|Лосаил, Катар
|+
|–
|04-06/12
|Яс-Марина, ОАЭ
|+
|–
* – трасса должна быть омологирована FIA