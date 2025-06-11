Опубликованы календари Формулы 2 и Формулы 3

После публикации календаря Формулы 1 на сезон 2026 года расписание гонок подтвердили в Формуле 2 – из 14 этапов и в Формуле 3 – из десяти.

Календарь Формулы 2 и Формулы 3 на сезон 2026 года

Дата Место Формула 2 Формула 3 06-08/03 Мельбурн, Австралия + + 10-12/04 Сахир, Бахрейн + + 17-19/04 Джидда, Саудовская Аравия + – 04-07/06 Монако, Монако + + 12-14/06 Барселона, Испания + + 26-28/06 Шпильберг, Австрия + + 03-05/07 Сильверстоун, Великобритания + + 17-19/07 Спа, Бельгия + + 24-26/07 Будапешт, Венгрия + + 04-06/09 Монца, Италия + + 11-13/09 Мадрид, Испания * + + 25-27/09 Баку, Азербайджан + – 27-29/11 Лосаил, Катар + – 04-06/12 Яс-Марина, ОАЭ + –

* – трасса должна быть омологирована FIA

Источник