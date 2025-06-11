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Автоспорт

Опубликованы календари Формулы 2 и Формулы 3

Опубликованы календари Формулы 2 и Формулы 3

После публикации календаря Формулы 1 на сезон 2026 года расписание гонок подтвердили в Формуле 2 – из 14 этапов и в Формуле 3 – из десяти.

Календарь Формулы 2 и Формулы 3 на сезон 2026 года

Дата Место Формула 2 Формула 3
06-08/03 Мельбурн, Австралия + +
10-12/04 Сахир, Бахрейн + +
17-19/04 Джидда, Саудовская Аравия +
04-07/06 Монако, Монако + +
12-14/06 Барселона, Испания + +
26-28/06 Шпильберг, Австрия + +
03-05/07 Сильверстоун, Великобритания + +
17-19/07 Спа, Бельгия + +
24-26/07 Будапешт, Венгрия + +
04-06/09 Монца, Италия + +
11-13/09 Мадрид, Испания * + +
25-27/09 Баку, Азербайджан +
27-29/11 Лосаил, Катар +
04-06/12 Яс-Марина, ОАЭ +

* – трасса должна быть омологирована FIA

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