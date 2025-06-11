Склоним головы. Чемпион в ринге и фанат Динамо погиб на Запорожье

Фото с соцсетей. Максим Бордусь

Каждый день в 9 утра украинцы чтят память людей, чью жизнь унесла российско-украинская война. Сегодня Sport.ua вспоминает Максима Бордуся, фаната киевского «Динамо», чемпиона Украины по кикбоксингу, отдавшего жизнь за Родину ровно два года назад, 11 июня 2023 года в Запорожье.

След в спорте

Максим Бордусь родился 6 марта 2000 года в Киеве, учился в школе №249. С детства он был в спорте: начал заниматься футболом, с 14 лет посещал секцию по боксу. Дедушка Максима был боксером, поэтому, возможно, именно поэтому юноша сосредоточился на этом виде спорта.

Посещать фанатский сектор киевского «Динамо» парень начал в 2015 году. Вскоре Максима пригласили в состав околофутбольного коллектива «North Company». С этого времени он вместе с друзьями не только поддерживал команду на домашних и выездных матчах, но и отстаивал цвета клуба на улице.

Но главным увлечением в жизни Максима все же был спорт. С 2019 года он решил сосредоточиться именно на профессиональной карьере, стал уделять фанатскому движению меньше времени. Бордусь занимался в столичных клубах «Гонг» и «Отаман». За время выступлений талантливый спортсмен стал чемпионом Украины по кикбоксингу WAKO, победителем и призером десятков турниров.

Боевой опыт и гибель

С первых дней полномасштабной войны Максим мобилизовался в 112-ю отдельную бригаду территориальной обороны, участвовал в освобождении Киевщины, позже воевал на Лиманском направлении. В марте 2023-го воин перевелся в штурмовую бригаду «Азова», где взял позывной Кинжал.

После двух месяцев подготовки Максим оказался в Запорожском направлении. Максим Бордусь погиб 11 июня 2023 года во время ожесточенных боев с врагом в районе села Малая Токмачка Пологовского района в Запорожье.

В Максима остались мама и бабушка.

Похоронен герой на Аллее Славы Лесного кладбища в Киеве.

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