Британский супертяж: «На месте Усика я бы не знал, что делать в боксе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Британский боксер Фабио Уордли убежден, что Александр Усик после титулов абсолютного чемпиона в двух категориях добился в спорте всего.

«Усик уже завоевал крузервейт, стал абсолютным чемпионом в супертяжах. Я бы на его месте сидел дома и смотрел на свои пояса. Не знал бы, что мне еще делать в боксе».

«Сейчас идет волна молодых боксеров, ветераны проигрывают – Джошуа, Фьюри, Уайлдер, Джойс. Приходят молодые, и я надеюсь быть в их числе», – сказал Уордли.

Усик 21 декабря проведет реванш с Тайсоном Фьюри, а Уордли 12 октября второй раз выйдет в ринг против Фрейзера Кларка.

sport.ua