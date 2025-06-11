Гаэль Монфис эмоционально обратился к хейтерам : “Вы пишите, что я дерьмо, и при этом ставите на меня. Кто из нас тупее?”

Французский теннисист Гаэль Монфис записал обращение в соцсетях после поражения в первом круге травяного турнира в Штутгарте от 20-летнего американца Алекса Микельсена (№35 АТР).



Монфис раскритиковал поведение бетторов и расистские комментарии в свой адрес.

“Ребята, это не финансовый совет, но серьёзно – вы всё ещё ставите на меня? Первый турнир на траве. Я играю против Алекса Миккельсона, ему 20 лет, он 35-й в мире, и вы хотите поставить на меня? Вы. Вы, которые пишете, что я дерьмо? Я знаю, что я дерьмо, мы оба знаем, что я дерьмо. И вы все равно ставите на меня? Кто из нас тупее, если честно?

И да, кстати, вы же знаете, что мои ноги уже не раз меня подводили. Я практически на одной ноге играю, так что не надо писать: “Надеюсь, он что-то себе повредит”. Но я не страдаю от этого.

И простите, что я снова говорю об этом, но на дворе 2025 год, а вы до сих пор обсуждаете мой цвет кожи. Причём тут мой цвет кожи к моей игре в теннис? Да, я знаю, что я красавчик. Ну… по крайней мере, мама и жена говорят, что я симпатичный. Конечно, возможно именно вам я кажусь уродливым. Но в конце концов, откройте уже книжки, сделайте что-нибудь полезное. Цвет кожи – это в прошлом. Выкиньте это из головы.

Хотите выглядеть немного как я? Побудьте подольше на солнце, только не забудьте нанести солнцезащитный крем, для своей защиты. Я вам даже в этом помогу. Но, правда, откройте уже книжки, пожалуйста.

И давайте ещё кое-что уточним – оставьте мою семью в покое. Всё это касается только меня. Только меня. Ни мама, ни жена, никто другой не должен становиться мишенью. Хотите обрушить на кого-то свою ненависть – обрушьте на меня. Не надо трогать других. Потому что, если вы втягиваете других людей, карма вас накажет. Поверьте мне. Ali Bizu et pierrum, как мы говорим по-французски”.



btu.org.ua