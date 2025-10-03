Ваулз: Элбон окажется в неблагоприятном положении

После первой тренировки в Сингапуре Джеймс Ваулз, руководитель команды Williams, рассказал о том, что произошло с машиной Алекса Элбона в самом начале сессии. Все, кто следил за событиями на трассе Марина-Бей, видели, что уже на первых минутах тренировки на машине №23 загорелись задние тормоза.

«Нам придётся поменять почти всю заднюю часть машины, – объяснил Ваулз в эфире телеканала Sky Sport. – Хотя придётся потратить какое-то время, чтобы оценить масштаб ущерба. Но ремонтировать машину теперь намного проще, потому что мы меняем узлы в сборе. У нас есть заранее подготовленные компоненты задней части машины, т.е. коробки передач вместе с задней подвеской и т.д.

Конечно, я бы предпочёл, чтобы мы не теряли ни одной сессии, но вы же видите, как быстро растут скорости, и к конце первой тренировки машины проходили круги на три-четыре секунды лучше. В общем, вторая сессия будет намного более значимой, но это всё-таки городская трасса, где вкатываться и наращивать темп надо постепенно, поэтому Алекс неизбежно окажется в неблагоприятном положении».

Карлос Сайнс по итогам сессии показал 8-е время, но в Williams пока не работали с мягкой резиной.

«Конечно, мы могли бы прибавить ещё на пару десятых, – подтвердил Ваулз. – Карлос проехал несколько неплохих кругов, это точно. На этой трассе он раньше выступал очень здорово и в 2023 году одержал победу. Результаты сессии очень плотные, но это хорошо, хотя, готовясь к этому уик-энду, мы предвидели, что здесь нас ожидает больше сложностей, чем в Баку.

Вероятно, так и будет, но по крайней мере у нас есть возможность претендовать на места в первой десятке. Причём я не раз говорил, что модернизация машины этого года не входит в число наших приоритетов, но мы просто должны во всём действовать правильно, а в следующем сезоне сделаем ещё один шаг вперёд.

Мы постепенно улучшаем нашу производственную инфраструктуру, обновляем парк станков и оборудования, и этот процесс относится даже к работе с телеметрией. И всё-таки пройдёт ещё года два, прежде мы будем готовы вступить в схватку с гигантами – с топ-командами чемпионата. Кажется, что ждать этого ещё долго, но каждый год мы делаем очередной шаг вперёд, и я абсолютно уверен в нашем прогрессе».

Источник