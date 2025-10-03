Барселона против Реала: Лапорта выбирает УЕФА и отворачивается от Суперлиги

"Барселона" меняет курс и больше не намерена активно поддерживать проект Европейской Суперлиги. Как сообщает RAC1, в клубе считают, что обновленный формат Лиги чемпионов от УЕФА уже отвечает их ключевым требованиям — как спортивным, так и финансовым.

Руководство "сине-гранатовых" положительно оценивает шаги организации, которая прислушалась к предложениям клубов и перераспределила доходы более справедливо. На этом фоне в "Барселоне" решили, что необходимости продвигать альтернативный турнир больше нет, даже несмотря на ожидаемое в ближайшее время благоприятное для Суперлиги решение суда.

Таким образом, президент Жоан Лапорта фактически оставляет своего визави Флорентино Переса и "Реал Мадрид" в одиночестве в борьбе за реализацию проекта.

Отношения между "Барселоной" и УЕФА в последние месяцы заметно потеплели. Показательным стал визит главы организации Александера Чеферина на матч Лиги чемпионов против "ПСЖ" на стадионе Монжуик.

