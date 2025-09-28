Хави может стать тренером «Аль-Иттихада» после Блана

Бывший тренер «Барселоны» и «Аль-Садда» Хави рассматривается как один из возможных кандидатов на пост главного тренера «Аль-Иттихада» после того, как с этой должности был уволен Лоран Блан. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

По информации инсайдера Маттео Моретто, которая была опубликована в социальной сети X (Twitter), переговоры между сторонами продолжаются. Однако Хави, которому 45 лет, не является единственным претендентом на тренерский пост в саудовском клубе. Это оставляет открытым вопрос, кто в конечном итоге возглавит команду.

Испанский специалист уже имеет опыт работы в Саудовской Аравии. С 2019 по 2021 год он тренировал «Аль-Садд», а затем с 2021 по 2024 год возглавлял «Барселону». Под его руководством каталонцы выиграли чемпионат Испании в сезоне 2022/23 и Суперкубок страны. Такой опыт делает Хави привлекательным кандидатом для «Аль-Иттихада», который ищет тренера с международной репутацией.

