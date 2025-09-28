Выбыл до конца сезона. Нападающий Кальяри получил серьёзную травму в матче Серии А

Нападающий "Кальяри" получил серьёзную травму в матче Серии А.

Клубные медики обнаружили, что, Андреа Белотти в матче с "Интером", порвал кресты на левом колене.

"Вследствие травмы, полученной вчера во время матча, Андреа Белотти сегодня прошел диагностические обследования и инструментальные исследования, которые выявили повреждение передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни футболист пройдет дополнительные обследования и консультации специалистов", – сообщил клуб.

В большинстве случаев, при такой травме футболист выбывает на 9-12 месяцев.

В этом сезоне, Белотти сыграл в трёх матчах Серии А, в которых забил 2 гола.

